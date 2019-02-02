Политика
В Эстонии подняли вопрос о возмещении ущерба от «советской оккупации»РБК 00:13
Глава министерства юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь поднял вопрос о компенсации со стороны России за нанесенный Советским союзом ущерб во время «оккупации». Об этом сообщает издание Eesti Paevaleht.
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Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мирный договор. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причинённый ею ущерб.
— Урмас Рейнсалу, эстонский политикRT на русском вчера в 20:45
с чего всё началось
"Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб", – сказал министр в интервью изданию Eesti Paevaleht.Москва 24вчера в 21:01
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В Эстонии вновь подняли вопрос о возмещении ущерба за «советскую оккупацию»
RT на русскомвчера в 20:45
Минюст Эстонии вновь поднял вопрос о возмещении ущерба от «советской оккупации»
Говорит Москвавчера в 12:59
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