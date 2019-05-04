В Эстонии остался один слиток золотаГазета.Ru 03:41

Филипоцци уточнил, что страна стала хранить свое золото (около 256 кг) в различных иностранных банках. По его словам, это гарант безопасности и сохранения средств. "Банк Эстонии инвестировал в прочее ликвидное финансовое имущество, например, в облигации и акции, около €660 млн", - добавил Филипоцци.

В Эстонии остался один слиток золота

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