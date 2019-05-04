Экономика
В Эстонии остался один слиток золотаГазета.Ru 03:41
Филипоцци уточнил, что страна стала хранить свое золото (около 256 кг) в различных иностранных банках. По его словам, это гарант безопасности и сохранения средств. "Банк Эстонии инвестировал в прочее ликвидное финансовое имущество, например, в облигации и акции, около €660 млн", - добавил Филипоцци.
Читать в источнике
Оценить265
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
Обновлено в 03:18
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Омичей призвали на любых выборах голосовать против пенсионной реформы
Напомним, в Омске в 2019 году, в единый день голосования, 8 сентября пройдут довыборы в Городской совет и Законодательное собрание области.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Политика
Очереди за российскими паспортами в Донецке сняли на видео
Жители Донецка выстроились в очередь перед зданием миграционной службы, где подают документы на получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Рейтинг Топ-10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет, был составлен зарубежными экспертами и оказалось, что в нем в основном присутствуют машины японских марок.
Обновлено 02 мая в 10:43
Политика
В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма
Крым не заслуживает столь радикальной санкционной политики со стороны США, позиция американских властей удивляет, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала танцы на 15-сантиметровых каблуках
Отечественная балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам, как она танцует на 15-сантиметровых каблуках.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл тайно родила девочку
Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл родила девочку, однако королевская семья скрывает радостное событие.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В Магнитогорске многим жителям взорванного дома приходится жить в старых квартирах
Обновлено в 02:54
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Вся правда о победе дочери Алсу: что сказал финалист «Голоса»
Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Футбол
Футболисты «Зенита» в Грозном могут досрочно стать чемпионами России
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
Роналду забил сотый гол головой в карьере
Счет в матче «Ювентус» — «Торино» остановился на отметке 1:1. Первыми забила команда гостей, отличился Саша Лукич на 18-й минуте.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
Съемки фильма «Гардемарины-4» начались в Крыму. Информацию об этом распространил Пятый канал в субботу, 4 мая.
Обновлено в 01:00
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Самый тяжелый мальчик в мире весит почти 200 кг
Самый тяжелый в мире мальчик весит 196,8 кг в возрасте 10 лет, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 21:47
Хоккей
Сочи примет финальные игры Ночной хоккейной лиги
Уже завтра в кубанском Сочи начинаются финальные игры VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги (НХЛ), - сообщили сегодня в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено вчера в 13:50
Культура
Ученица Тутберидзе Турсынбаева выступит в образе черного ворона
В своем твиттере спортсменка поделилась, что выступит в образе черного ворона под музыку "Пляска смерти".
Обновлено вчера в 18:01
Здоровье
Эксперты перечислили бесполезные препараты
Эксперты назвали препараты, которые имеют сомнительный эффект.
Обновлено в 02:12
Музыка
21 тысяча человек проголосовали на «Московской весне A Cappella»
Первые три дня конкурса «Московская весна A Cappella» принесли его участникам 21 118 голосов.
Обновлено в 05:27