Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭРИА Новости 02:14

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA. Один из танкеров направлялся в Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью.
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