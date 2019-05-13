Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭРИА Новости 02:14
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA. Один из танкеров направлялся в Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»
Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Политика
Зеленскому грозит штраф или тюрьма
Наказание за нарушение тайны голосования предполагает штраф до 5100 гривен (около 13 тысяч рублей).
Обновлено в 04:57
Политика
В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая
Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Напомним, в январе российский суд признал виновным в попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в Москве командир агруппы разведки ДНР Дмитрия Лысаковского.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Поисковики из Приморья восстановили советский штурмовик Ил-2
Участники поискового объединения "Авиапоиск" восстановили самолет времен ВОВ Ил-2, используя запчасти из разных регионов России, передает RT.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Смоленске арестовали четвёртого верующего
Мужчина был арестован 29 апреля 2019 года в Дагомысе (Краснодарский кр.) и доставлен в Смоленск.
Обновлено 11 мая в 05:06
Шоу-бизнес
Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео
Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 03:07
Политика
Замглавы МИД РФ Рябков нанесет визит в Венесуэлу
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посетит Венесуэлу, даты визита пока определяются.
Обновлено в 03:51
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Huawei построила 20-этажный дом для рекламы смартфона P30 Pro
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Футбол
Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
Обновлено в 01:16
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
МИД РФ не комментирует ракетные пуски КНДР
Российский МИД пока не даёт никаких оценок относительно последних ракетных пусков КНДР.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников в Казани
Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников гимназии №7 в Казани, сообщил Федеральному агентству новостей источник в учебном заведении.
Обновлено в 04:57
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл заинтриговала Сеть снимком с новорожденным малышом
Никакой подписи к фотографии Кэмпбелл не оставила, заставив фанатов гадать - что же это за таинственный малыш.
Обновлено в 04:37
Энергетика
Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти
Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19