Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭРИА Новости 02:14

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA. Один из танкеров направлялся в Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Два танкера из взорвавшихся в ОАЭ принадлежали Саудовский Аравии

Известия01:25

Неизвестные атаковали саудовские танкеры в ОАЭ

Москва 2402:55

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

РИА Новости02:14

Власти ОАЭ рассказали о диверсии против военных танкеров

Телеканал 360°03:22

Саудовские власти раскрыли подробности диверсии против нефтетанкеров в водах ОАЭ

Взгляд.ру00:48

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Life.ru00:39

В Саудовской Аравии заявили, что два нефтяных танкера стали целью диверсии в водах ОАЭ

ТАСС00:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Политика

Польша отказалась принимать делегацию Израиля

В пресс-релизе отмечается, что израильское правительство в последнюю минуту внесло изменения, которые предполагали, что члены делегации поднимут вопрос о реституции бывшей еврейской собственности в Польше.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Технологии

«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как сильно скучает по сыну в разлуке

Ксения Собчак путешествует по Европе. В это время ее сын – двухлетний Платон отдыхал с отцом, актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Могерини подтвердила визит Помпео в Брюссель для встречи по Ирану

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила, что госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник прибывает с кратким незапланированным визитом в Брюссель для проведения переговоров с Евросоюзом по Ирану.
Обновлено в 02:36
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено вчера в 19:16
Авто

Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме

Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет введут полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы

У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

В США заметили российскую зенитную систему С-300

На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

SSJ 100 не смог вылететь из Краснодара по техническим причинам

Обновлено в 02:22
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Три легковушки и маршрутка столкнулись в Саратове, есть пострадавшие

Два человека получили травмы после ДТП с участием трех автобусов и маршрутки в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
Обновлено в 03:14
Экономика

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить

Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Культура

«Уральские пельмени» возвращаются в КВН

Команда "Уральские пельмени", изначально представлявшая в "Клубе веселых и находчивых" Уральский политехнический институт, возвращается в КВН.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо

Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Политика

Президент Австрии: жители страны помнят о погибших советских воинах

В Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен.
Обновлено в 00:45
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Хоккей

Вратарь сборной Чехии Павел Францоуз не сыграет в матче с Россией

Вратарь системы «Колорадо» и сборной Чехии Павел Францоуз, ранее выступавший за «Трактор», пропустит третий матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2019 против сборной России, сообщает «Спорт-экспресс».
Обновлено в 02:35
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Музыка

Сергей Шнуров ответит на все вопросы в Московском театре мюзикла

13 мая в Московском театре мюзикла состоится творческая встреча с основателем и бессменным лидером группы «Ленинград», поэтом, художником, актером и популярным блогером Сергеем Шнуровым.
Обновлено в 02:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное