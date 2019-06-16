Политика
В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозуRT на русском 18:59
Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам. Об этом заявил газете Asharq Al-Awsat наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:44, Вашингтон
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Политика
США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение российских энергосистем.
Обновлено в 16:13
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
В Анталье в результате аварии с участием микроавтобуса, перевозившего туристов, пострадали двое россиян.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Политика
В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти
В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Баскетбол
Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй
Обновлено в 17:33
Музыка
Загитова выступила под любимую песню Медведевой
В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено в 11:42
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Наука
В Шотландии ученые нашли рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Исследователи обнаружили в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 09:07
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Экономика
Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Кино
В России требуют запретить показ американского сериала «Чернобыль»
13 июня представители партии «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к телевизионному сериалу «Чернобыль».
Обновлено в 08:00
Космос
Индия планирует создать космическую станцию
Обновлено в 06:11
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»
Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51