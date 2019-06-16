Политика

В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозуRT на русском 18:59

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам. Об этом заявил газете Asharq Al-Awsat наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.
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Саудовская Аравия ответит на любую угрозу своим интересам

NewInform20:39

Эр-Рияд пообещал ответить на любую угрозу

Газета.Ru19:23

Саудовская Аравия готова ответить на любую угрозу своим жизненным интересам

Политика Сегодня18:47

В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу

RT на русском18:59

Саудовский принц вслед за Британией и США обвинил Иран в атаке на танкеры

РБК18:34

В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам

ТАСС18:18
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:44, Вашингтон
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Политика

США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение российских энергосистем.
Обновлено в 16:13
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП в Анталье

В Анталье в результате аварии с участием микроавтобуса, перевозившего туристов, пострадали двое россиян.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Обновлено в 14:37
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено в 19:18
Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В аварии под Воронежем погибли восемь человек

В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Политика

В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
Обновлено в 18:13
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Баскетбол

Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй

Обновлено в 17:33
Музыка

Загитова выступила под любимую песню Медведевой

В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено в 11:42
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Наука

В Шотландии ученые нашли рукотворные острова древнее Стоунхенджа

Исследователи обнаружили в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 09:07
Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Происшествия

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 16:32
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Экономика

Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Кино

В России требуют запретить показ американского сериала «Чернобыль»

13 июня представители партии «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к телевизионному сериалу «Чернобыль».
Обновлено в 08:00
Происшествия

В районе Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4

Обновлено в 19:37
Космос

Индия планирует создать космическую станцию

Обновлено в 06:11
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие

На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»

Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
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