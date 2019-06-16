Политика

В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозуRT на русском вчера в 18:59

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам. Об этом заявил газете Asharq Al-Awsat наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.
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Не хотим войны, но на вызов ответим не колеблясь — Саудовская Аравия

REGNUMвчера в 21:24

Наследный принц Саудовской Аравии обвинил в атаке на танкеры Иран

Эхо Москвывчера в 21:19

В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам

ТАССвчера в 18:18

Эр-Рияд пообещал ответить на любую угрозу

Газета.Ruвчера в 19:23

В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу

RT на русскомвчера в 18:59

Саудовский принц вслед за Британией и США обвинил Иран в атаке на танкеры

РБКвчера в 18:34

Наследный принц Саудовской Аравии: танкеры в Оманском заливе атаковал Иран

Вести.Ruвчера в 21:04
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Общество

Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»

Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета

Обновлено вчера в 22:37
Политика

Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Футбол

«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
Обновлено вчера в 17:19
Наука

Ученые поставили точку в споре о пользе и вреде мяса

Мясо птицы, говядина и свинина оказались одинаково вредными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Бывший тренер рассказал об убитом в США российском сноубордисте

Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено вчера в 20:59
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено вчера в 07:36
Хоккей

Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Авто

Какие машины, даже новые, не стоит покупать

Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Наука

В Шотландии ученые нашли рукотворные острова древнее Стоунхенджа

Исследователи обнаружили в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Музыка

Загитова выступила под любимую песню Медведевой

В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено 14 июня в 04:03
Общество

Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны

Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено 13 июня в 11:08
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Культура

Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе

Обновлено вчера в 21:15
Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
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