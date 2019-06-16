Политика
В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозуRT на русском вчера в 18:59
Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам. Об этом заявил газете Asharq Al-Awsat наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие
Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра
Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
Обновлено вчера в 17:19
Наука
Ученые поставили точку в споре о пользе и вреде мяса
Мясо птицы, говядина и свинина оказались одинаково вредными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Бывший тренер рассказал об убитом в США российском сноубордисте
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено вчера в 20:59
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено вчера в 07:36
Хоккей
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Авто
Какие машины, даже новые, не стоит покупать
Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Наука
В Шотландии ученые нашли рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Исследователи обнаружили в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Музыка
Загитова выступила под любимую песню Медведевой
В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено 14 июня в 04:03
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено 13 июня в 11:08
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо
Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48