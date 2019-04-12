Политика
В Эквадоре задержан соратник АссанжаВедомости вчера в 23:12
Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию. Об этом сообщила министр внутренних дел Мария Паула Ромо в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
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Футбол
Нападающий «Тоттенхэма» Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы
Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 03:32
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Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира
Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Обновлено в 02:36
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа в Великобритании
Сообщается, что 11 апреля сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale. В результате крушения самолета погиб один человек.
Обновлено вчера в 20:59
Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Общество
«Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора
Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Беглого депутата Дмитрия Никулина задержали
Задержан находившийся в розыске один из фигурантов уголовного дела по факту многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной».
Обновлено в 02:36
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Транспорт
Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении
Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено.
Обновлено в 02:32
Экономика
Долг Киргизии перед «Русгидро» в $37 млн погасит новый инвестор
Долг Киргизии перед "Русгидро" в 37 миллионов долларов погасит новый инвестор, заявил в пятницу, отчитываясь о результатах работы кабмина в парламенте, премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
Обновлено в 03:49
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Обновлено в 01:37
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Шоу-бизнес
Молодая помощница Петросяна показала фото в стильном образе
Татьяна Брухунова, которая официально является помощницей Евгения Петросяна, показала свой новый снимок.
Обновлено в 03:05
Авто
Покупка УАЗа — это патриотизм, глупость или умный расчет?
Коренное отличие уазовского Патриота ото всех остальных автомобилей, продаваемых сегодня в России, состоит в том, что о нем никто не высказывается нейтрально.
Обновлено в 03:01
Политика
Министр обороны Судана возглавил управляющий страной военный совет
Министр обороны и первый вице-президент Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф принес присягу в качестве главы военного совета, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Пушков оценил «исторический» взнос Грузии в бюджет Совета Европы
«Исторический» взнос Грузии в бюджет ПАСЕ в полмиллиона евро не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос, заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено в 00:08
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H6 и H2 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Саратовчанку отправили в колонию за убийство матери из ревности
Титакаевой вынесен приговор по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), ей назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 02:37
Общество
Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01