Политика

В Эквадоре задержан соратник АссанжаВедомости вчера в 23:12

Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию. Об этом сообщила министр внутренних дел Мария Паула Ромо в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
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СМИ назвали имя задержанного в Эквадоре близкого к Ассанжу человека

Известия03:48

СМИ: задержанный в Эквадоре соратник Ассанжа является разработчиком ПО WikiLeaks

ТАССвчера в 23:18

Имя задержанного в Эквадоре соратника Ассанжа назвали СМИ

Газета.Ru00:43

Что случилось этой ночью: пятница, 12 апреля

Интерфакс00:30

СМИ узнали подробности о задержанном в Эквадоре соратнике Ассанжа

Телеканал 360°01:40

Полиция Эквадора задержала близкого соратника Ассанжа

РБКвчера в 21:37

В Эквадоре задержали соратника Ассанжа

РИА Новостивчера в 21:30
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
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Нападающий «Тоттенхэма» Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 03:32
Политика

Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира

Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Хакасии к пожизненному сроку приговорили таксиста-маньяка

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Шоу-бизнес

Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Обновлено в 02:36
Футбол

«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа в Великобритании

Сообщается, что 11 апреля сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale. В результате крушения самолета погиб один человек.
Обновлено вчера в 20:59
Интернет

В WhatsApp добавили новую функцию

Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Общество

«Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора

Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Беглого депутата Дмитрия Никулина задержали

Задержан находившийся в розыске один из фигурантов уголовного дела по факту многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной».
Обновлено в 02:36
Экономика

Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру

Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Транспорт

Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении

Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено.
Обновлено в 02:32
Экономика

Долг Киргизии перед «Русгидро» в $37 млн погасит новый инвестор

Долг Киргизии перед "Русгидро" в 37 миллионов долларов погасит новый инвестор, заявил в пятницу, отчитываясь о результатах работы кабмина в парламенте, премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
Обновлено в 03:49
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Обновлено в 01:37
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Шоу-бизнес

Молодая помощница Петросяна показала фото в стильном образе

Татьяна Брухунова, которая официально является помощницей Евгения Петросяна, показала свой новый снимок.
Обновлено в 03:05
Авто

Покупка УАЗа — это патриотизм, глупость или умный расчет?

Коренное отличие уазовского Патриота ото всех остальных автомобилей, продаваемых сегодня в России, состоит в том, что о нем никто не высказывается нейтрально.
Обновлено в 03:01
Политика

Министр обороны Судана возглавил управляющий страной военный совет

Министр обороны и первый вице-президент Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф принес присягу в качестве главы военного совета, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Пушков оценил «исторический» взнос Грузии в бюджет Совета Европы

«Исторический» взнос Грузии в бюджет ПАСЕ в полмиллиона евро не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос, заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено в 00:08
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H6 и H2 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Саратовчанку отправили в колонию за убийство матери из ревности

Титакаевой вынесен приговор по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), ей назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 02:37
Общество

Прощание с Владиславом Тетюхиным пройдет 13 апреля в Верхней Салде

Обновлено в 02:43
Общество

Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов

В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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