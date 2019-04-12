Политика
В Эквадоре задержан соратник АссанжаВедомости вчера в 23:12
Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию. Об этом сообщила министр внутренних дел Мария Паула Ромо в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
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Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
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Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям
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В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ
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Acer представила ультратонкий игровой ноутбук Helios 700
Обновлено в 01:09
Происшествия
Официант рассказал о судьбе стула, которым Кокорин ударил Пака
Свидетель Ринат Токтаров, работающий официантом в кафе «Кофемания», рассказал, что случилось со стулом, которым футболист Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Армия и оружие
Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах
На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
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Обновлено вчера в 19:43
Интернет
Сайт Searchface начал работать через авторизацию
Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 12:40
Спорт
Как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию
Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Фукуоке начался с танцев на льду.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Алексей Текслер обсудил с Ириной Гехт вопросы экологии
Кроме экологической обстановки в области, Алексей Текслер и Ирина Гехт обсудили вопросы территориального развития региона, реализации его потенциала по созданию центра ядерной медицины и вхождению в соответствующую федеральную программу.
Обновлено в 00:25
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
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Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
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В Екатеринбурге посетители зоопарка возмутились худобой животных
Екатеринбургскому зоопарку пришлось оправдываться за состояние своих животных.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
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Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента
Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
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Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России
Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин
Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено вчера в 22:55
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД возможны задержки движения поездов
Задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам возможны в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.
Обновлено в 01:17