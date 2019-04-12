Политика

В Эквадоре задержан соратник АссанжаВедомости вчера в 23:12

Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию. Об этом сообщила министр внутренних дел Мария Паула Ромо в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
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СМИ узнали подробности о задержанном в Эквадоре соратнике Ассанжа

Телеканал 360°01:40

СМИ: задержанный в Эквадоре соратник Ассанжа является разработчиком ПО WikiLeaks

ТАССвчера в 23:18

Что случилось этой ночью: пятница, 12 апреля

Интерфакс00:30

Имя задержанного в Эквадоре соратника Ассанжа назвали СМИ

Газета.Ru00:43

Близкого к Ассанжу человека задержали в Эквадоре

Известиявчера в 21:57

Полиция Эквадора задержала близкого соратника Ассанжа

РБКвчера в 21:37

В Эквадоре задержали соратника Ассанжа

РИА Новостивчера в 21:30
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Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).
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Acer представила ультратонкий игровой ноутбук Helios 700

Обновлено в 01:09
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Официант рассказал о судьбе стула, которым Кокорин ударил Пака

Свидетель Ринат Токтаров, работающий официантом в кафе «Кофемания», рассказал, что случилось со стулом, которым футболист Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака.
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Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 12:11
Общество

Алексей Текслер обсудил с Ириной Гехт вопросы экологии

Кроме экологической обстановки в области, Алексей Текслер и Ирина Гехт обсудили вопросы территориального развития региона, реализации его потенциала по созданию центра ядерной медицины и вхождению в соответствующую федеральную программу.
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Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

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Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
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Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
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Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
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Задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам возможны в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.
Обновлено в 01:17
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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