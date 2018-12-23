Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе. Так, стоимость галлона (3,78 литра) топлива марок Extra и Ecopais увеличивается с 1,48 доллара США до 1,85 доллара (с налогами).

В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%

Энергетика Энергетика Жалобы «Нафтогаза» Украины на нехватку денег оценил эксперт Слова главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева о грядущих трудностях с закупкой газа прокомментировал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Энергетика Энергетика Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.

Энергетика Энергетика В Краснодарском крае вырастут тарифы на газ для населения В Краснодарском крае планируется повышение тарифов на газ для населения с нового года, говорится в документах Региональной энергетической комиссии.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Энергетика Энергетика Цены на бензин в Чувашии перестали быть самыми дорогими в Поволжье В Пермском крае топливо дороже на 0,33 рубля, а в Нижегородской области на 0,24 руб. Пять месяцев назад цены на нефтепродукты в Чувашии среди регионов Поволжья были самыми высокими.

Энергетика Энергетика Россия в рамках ОПЕК+ сократит добычу на 228 тысяч баррелей Согласно договоренности, достигнутой между Организацией стран-экспортеров нефти и присоединившимися странами, Россия по соглашению ОПЕК+ уменьшит нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в день.

Энергетика Энергетика Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ Компании, в которых более 50% акций принадлежит государству, обяжут перевести свой автомобильный транспорт на газ.

Энергетика Энергетика Продажи нефтепродуктов «Роснефти» в РФ выросли до 44,1 млн тонн В 2018 году «Роснефть» Игоря Сечина нарастила реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12% — до 44,1 млн тонн.

Энергетика Энергетика Владимир Путин рассказал о ситуации на топливном рынке в 2019 году Как известно, летом в России произошёл скачок цен на бензин, что было обусловлено общим ростом мировых расценок на нефтепродукты.

Энергетика Энергетика 5% получила OMV в концессии на разработку газа в ОАЭ Добыча на месторождении Гаша начнется приблизительно в середине следующего десятилетия Австрийская нефтегазовая OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша в ОАЭ.

Энергетика Энергетика В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Энергетика Энергетика Баррель нефти ОПЕК 20 декабря подешевел на 2,2% Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 20 декабря, опустилась на 1,21 доллара, или на 2,2% — до 53,92 доллара с 55,13 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.

Энергетика Энергетика ТПП «ТатРИТЭКнефть» добыло 15-миллионную тонну нефти ТПП «ТатРИТЭКнефть» добыло 15-миллионную тонну нефти.