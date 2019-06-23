Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу ГенштабаРБК вчера в 22:54

Ахмед сообщил, что напали на Меконнена «некоторые его коллеги», вставшие на путь измены. При этом глава правительства не уточнил, выжил ли глава Генштаба. Местные жители сообщают, что в самом Бахир Даре слышна стрельба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власти Эфиопии сообщили, что ситуация после попытки переворота в Амхаре взята под контроль

ТАСС07:32

Главу Генштаба Эфиопии застрелили, когда он пытался сорвать попытку переворота

РЕН ТВ02:23

Ситуацию после попытки переворота в Эфиопии взяли под контроль

РИА Новости06:14

СМИ назвали организатора попытки переворота в Эфиопии

РБК03:53

При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара

RT на русском03:27

В Эфиопии в ходе мятежа застрелили главу Генштаба

Эхо Москвы05:00

Заговорщики выстрелили в главу генштаба Эфиопии при попытке переворота

Известия00:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Политика

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Обновлено в 11:08
Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Наука

Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных

Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено 21 июня в 05:39
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Футбол

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Обновлено в 11:21
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
Обновлено в 09:44
Общество

Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети

Обновлено в 10:54
Единоборства

Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою

Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Обновлено в 05:00
Политика

Владельцы ресторанов в Грузии подняли цены для русских

Уже несколько грузинских ресторанов убрали со столиков меню на русском языке, а некоторые повысили цены исключительно для русских туристов.
Обновлено в 04:36
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Технологии

Nokia разрабатывает работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Над новой технологией работает компания Nokia и специалисты из Тринити-колледжа в Дублине, причем они уже запатентовали свою разработку.
Обновлено в 11:30
Общество

Электрик с Урала разбогател на продажах советских БАДов в США

Уральский программист Андрей Коновалов, в прошлом работавший электриком на комбинате в Челябинской области, начал продавать в США мумие.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Мурманские молодожены попросили гостей не дарить им цветы

Обновлено в 01:16
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Политика

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Футбол

«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

Обновлено в 07:03
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Общество

Компании Johnson & Johnson предъявили иск из-за наркотиков

По мнению экспертов, похожие иски к Johnson & Johnson могут предъявить и в других штатах.
Обновлено в 08:25
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке

Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Авто

Новый McLaren GT представят по всей Европе

Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.
Обновлено в 05:51
Футбол

Комбаров рассказал, были ли у него разногласия с Кононовым

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, жалеет ли он об уходе из московской команды.
Обновлено в 11:05
Главное