Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу ГенштабаРБК вчера в 22:54

Ахмед сообщил, что напали на Меконнена «некоторые его коллеги», вставшие на путь измены. При этом глава правительства не уточнил, выжил ли глава Генштаба. Местные жители сообщают, что в самом Бахир Даре слышна стрельба.
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Начальник штаба армии Эфиопии получил огнестрельное ранение

ТАСС02:21

В Эфиопии неизвестный выстрелил в начальника штаба армии, сообщили СМИ

РИА Новости02:08

Заговорщики выстрелили в главу генштаба Эфиопии при попытке переворота

Известия00:34

Главу Генштаба Эфиопии застрелили, когда он пытался сорвать попытку переворота

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СМИ: глава генштаба Эфиопии был застрелен

ТК Звезда00:07

Глава штаба армии Эфиопии получил огнестрельное ранение

RT на русскомвчера в 23:33

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

РБКвчера в 22:54
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Авто

Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные иномарки в России.
Обновлено вчера в 17:25
Кино

Алексей Агранович получил премию кинофестиваля Art Film Fest в Словакии

Российский актер Алексей Агранович получил премию завершившегося в воскресенье словацкого международного кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.
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Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20%

Посещение грузинского кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторана "Гарденс" в Батуми обойдётся россиянам на 20% дороже, чем другим посетителям.
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Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
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Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
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Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено вчера в 08:16
Игры

Microsoft Flight Simulator создаётся прежде всего для РС

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Армия и оружие

Опубликованы кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ

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Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Минтранс озвучил сумму грузинских долгов

Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
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Шоу-бизнес

Жену Бари Алибасова Федосееву-Шукшину госпитализировали

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга Бари Алибасова, госпитализирована в Москве. Об этом сообщила ее дочь Ольга Шукшина.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
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OPPO выпустит производительный смартфон Find Y

Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:36
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Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

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Футбол

Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:18
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла

Обновлено в 01:18
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
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Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи – Лобов

Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи - Лобов Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи готовится к бою на голых кулаках с ветераном UFC Артемом Лобовым.
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Россия прирастает новыми островами в Арктике

Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
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Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
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«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Эфиопия
Государство
Государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю. Население составляет более 90 миллионов человек, территория - 1 104 300 км², вторая по численности населения страна в Африке. Занимает 13-е место в мире по численности населения и 26-е по территории. Эфиопия - самое населённое в мире государство без выхода к морю. Вдоль северо-восточной границы с Эритреей расстояние до Красного моря составляет всего 50 км.
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