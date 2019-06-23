Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу ГенштабаРБК вчера в 22:54

Ахмед сообщил, что напали на Меконнена «некоторые его коллеги», вставшие на путь измены. При этом глава правительства не уточнил, выжил ли глава Генштаба. Местные жители сообщают, что в самом Бахир Даре слышна стрельба.
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В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

РБКвчера в 22:54

Заговорщики выстрелили в главу генштаба Эфиопии при попытке переворота

Известия00:34

СМИ: глава генштаба Эфиопии был застрелен

ТК Звезда00:07

Глава штаба армии Эфиопии получил огнестрельное ранение

RT на русскомвчера в 23:33

СМИ: главу Генштаба Эфиопии застрелили вместе с чиновниками

РЕН ТВвчера в 23:05

Главу Генштаба Эфиопии застрелили при попытке государственного переворота

Народные новости00:37
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Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась нападению со стороны националистов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 09:08
Политика

Си Цзиньпин примет участие в саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке, передает РИА "Новости".
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Здоровье

Врачи могут диагностировать цирроз печени по глазам

Обновлено вчера в 01:12
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
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Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено вчера в 11:36
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

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Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 05:06
Общество

Виктория Боня в Монако устроила фотосъёмку на яхте

Обновлено в 00:54
Авто

В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено 21 июня в 22:22
Здоровье

Малышева сравнила еду с наркотиками

Обновлено вчера в 23:52
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

Акция «Звезда памяти» прошла в Таджикистане

Акция "Звезда памяти" прошла на кладбищах Душанбе и других городах Таджикистана в субботу.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол

Депаоли перешел из «Кьево» в «Сампдорию»

22-летний полузащитник Фабио Депаоли продолжит карьеру в «Сампдории». Сегодня утром игрок прошел медосмотр и подписал контракт до 2024 года.
Обновлено вчера в 16:14
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Вычитать и делить: почему учителя годами не видят премий

Несмотря на большую дополнительную работу, награды и достижения, учителя не видят премий месяцами и годами — в одних случаях они остаются в кармане директоров, в других — оседают у чиновников, в-третьих — расходуются на иные нужды, например, оплату долгов и штрафов.
Обновлено вчера в 17:02
Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено вчера в 09:58
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено вчера в 14:38
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Британские букмекеры заработали на королевской шляпке

Обновлено 20 июня в 04:24
ЖКХ

Украинцев предупредили об отключении электричества

Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары.
Обновлено 21 июня в 16:51
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Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
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Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
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Государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю. Население составляет более 90 миллионов человек, территория - 1 104 300 км², вторая по численности населения страна в Африке. Занимает 13-е место в мире по численности населения и 26-е по территории. Эфиопия - самое населённое в мире государство без выхода к морю. Вдоль северо-восточной границы с Эритреей расстояние до Красного моря составляет всего 50 км.
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