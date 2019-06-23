Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу ГенштабаРБК вчера в 22:54
Ахмед сообщил, что напали на Меконнена «некоторые его коллеги», вставшие на путь измены. При этом глава правительства не уточнил, выжил ли глава Генштаба. Местные жители сообщают, что в самом Бахир Даре слышна стрельба.
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Армия и оружие
Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Интернет
Windows Terminal от Microsoft уже можно установить на Windows 10
Финальная версия Windows Terminal 1.0 появится в Магазине Microsoft этой зимой.
Обновлено вчера в 07:04
Авто
Новый McLaren GT на 620 «лошадей» представят по всей Европе
Новый автомобиль McLaren GT будет представлен по всей Европе. Руководители компании приглашают всех желающих увидеть новинку в рамках тура.
Обновлено в 05:10
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Политика
В партии Вакарчука предложили ввести 20%-ную наценку за русский язык
Активист от партии Святослава Вакарчука «Голос» Сергей Цыгипа предложил украинским ресторанам и кафе добавлять 20% к счёту русскоязычным гражданам, как это сделали некоторые особо «инициативные» владельцы кафе в Грузии.
Обновлено в 04:47
Общество
Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах
К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами
Обновлено вчера в 10:23
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Космос
Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Политика
В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Гаджеты
Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц
Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено вчера в 11:25
Авто
Компания GMC планирует возродить внедорожник Jimmy
Внедорожник был снят с производства более 10 лет назад. По предварительным данным компания планирует начать выпуск нового Jimmy к 2022 году.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя
Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Интер» и «Атлетико» предложили 90 млн евро за Пепе
France Football и L’Equipe утверждают, что "Интер" и "Атлетико" предложили большие деньги за нападающего "Лилля" Николя Пепе.
Обновлено в 03:11
Культура
23 июня в России отмечается День Балалайки
23 июня в России и еще во многих странах мира отмечается День Балалайки или Международный день музыкантов-народников.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
МВД Франции: на акцию «желтых жилетов» вышли около 12 тысяч человек
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс
Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено вчера в 13:20