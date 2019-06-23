В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу ГенштабаРБК вчера в 22:54

Ахмед сообщил, что напали на Меконнена «некоторые его коллеги», вставшие на путь измены. При этом глава правительства не уточнил, выжил ли глава Генштаба. Местные жители сообщают, что в самом Бахир Даре слышна стрельба.

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

Шоу-бизнес Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.

Политика Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.

Авто Новый McLaren GT на 620 «лошадей» представят по всей Европе Новый автомобиль McLaren GT будет представлен по всей Европе. Руководители компании приглашают всех желающих увидеть новинку в рамках тура.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Армия и оружие National Interest предупредил о риске ядерной войны Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Происшествия 400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.

Общество Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.

Армия и оружие Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.

Политика В партии Вакарчука предложили ввести 20%-ную наценку за русский язык Активист от партии Святослава Вакарчука «Голос» Сергей Цыгипа предложил украинским ресторанам и кафе добавлять 20% к счёту русскоязычным гражданам, как это сделали некоторые особо «инициативные» владельцы кафе в Грузии.

Общество Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

Космос Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».

Политика В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.

Гаджеты Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.

Авто Компания GMC планирует возродить внедорожник Jimmy Внедорожник был снят с производства более 10 лет назад. По предварительным данным компания планирует начать выпуск нового Jimmy к 2022 году.

Общество Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.

Футбол «Интер» и «Атлетико» предложили 90 млн евро за Пепе France Football и L’Equipe утверждают, что "Интер" и "Атлетико" предложили большие деньги за нападающего "Лилля" Николя Пепе.

Культура 23 июня в России отмечается День Балалайки 23 июня в России и еще во многих странах мира отмечается День Балалайки или Международный день музыкантов-народников.