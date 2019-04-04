Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAXREGNUM вчера в 02:52
Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
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Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Политика
Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому
Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
Обновлено в 08:53
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Путин заинтересовался поиском затонувших на Балтике подлодок
Президент России Владимир Путин заинтересовался проектом по поиску подлодок, затонувших на Балтике в Великую Отечественную войну.
Обновлено в 09:15
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика
Сирия не исключает военного решения вопроса Голанских высот
Сирия рассматривает военный вариант решения проблемы Голанских высот.
Обновлено в 09:06
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Продлен арест полковнику Захарченко
Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
Обновлено в 09:39
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Политика
Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус
Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
Обновлено в 07:21
Музыка
Объявлены первые участники VK Fest 2019
В социальной сети «Вконтакте» сообщили о первых участниках. В Петербурге в июле пройдет VK Fest 2019 в пятый раз.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 09:23
Кино
В Нью-Йорке прошла премьера финала «Игры престолов» — фото
Третьего апреля в Radio City Music Hall (Нью-Йорк) прошла премьера финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 06:20
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
Диетолог Дмитрий Никитюк: рекомендую каждый день есть супы
Обновлено в 08:51
Футбол
«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит
Обновлено в 10:20
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ
Общее число россиян, живущих с ВИЧ, в прошлом году достигло 1 007 369 человек, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 05:19
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Экономика
Глава Татарстана призвал предприятия республики к цифровизации
Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия республики сильнее вовлекаться в процессы цифровизации, чтобы не оказаться на периферии как новых, так и традиционных рынков.
Обновлено в 10:17
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 08:15
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Фан-клуб Сергея Лазарева собрал деньги на лечение тяжелобольных детей
По словам поп-исполнителя, средства были направлены на лечение и операции двоим детям с пороком сердца Кате Тарасовой и Саше Кулаеву, подопечным благотворительного фонда «Детские сердца».
Обновлено в 08:45