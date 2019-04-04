В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAXREGNUM вчера в 02:52

Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

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