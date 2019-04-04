Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAXREGNUM вчера в 02:52
Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
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Космос
Ученые нашли источник мощнейших вспышек во Вселенной
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Кино
Тело Алексея Булдакова отправили в Россию
Тело актера Алексея Булдакова, скончавшегося в ночь на среду, отправили из Монголии в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально
Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.
Обновлено в 03:18
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Космос
Японский зонд сегодня ночью сбросит «взрывпакет» на астероид
Обновлено в 04:02
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Игры
Видео: «ретро-ремейк» — все уровни и фаталити Mortal Kombat 1992 года воссоздали в аутентичном 3D
Пока NetherRealm Studios готовит к выпуску Mortal Kombat 11, поклонники серии ностальгируют по старым частям, воображая, как бы выглядели их ремейки.
Обновлено в 03:02
Экономика
ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками
Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Семь человек погибли при взрыве в автомобильном туннеле в Китае
В результате взрыва в строящемся автомобильном туннеле в провинции Юньнань на юго-западе Китая погибли семь человек.
Обновлено в 02:36
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
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Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
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Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Двухлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа
В Колпино под Петербургом двухлетняя девочка выпала из окна своей квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома.
Обновлено в 01:28
Общество
В России перестанут выдавать бумажные СНИЛС
Свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), которое выдавали каждому гражданину России, теперь станет электронным.
Обновлено 02 апреля в 22:09
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Происшествия
На Урале пенсионерка выбиралась из травмпункта ползком
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Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Стоит отметить, что кроссовер, прототип которого был представлен в октябре прошлого года на автосалоне в Париже, создан на базе баварского BMW X5 серии F15, но от немца в модели VinFast остались разве что пропорции.
Обновлено вчера в 02:26
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30