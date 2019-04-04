Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAXREGNUM вчера в 02:52
Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
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Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Авто
Автопроизводитель GAC Motor представит в РФ девять новых моделей
Концерн GAC Motor собирается привезти в Россию сразу 9 новых моделей.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Происшествия
Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна стала ведущей «Модного приговора»
Девушки не только отлично справились с поставленной перед ними задачей, но и в свойственной им манере смогли подогреть интерес публики к шоу и изрядно повеселить постоянных ведущих «Модного приговора» – Александра Васильева и Эвелину Хромченко.
Обновлено в 07:08
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено вчера в 05:27
Хоккей
«Авангард» забивал в большинстве во всех 13 матчах плей-офф
«Салават Юлаев» и «Авангард» (1:2, второй период) играют четвертый матч серии финала Восточной конференции.
Обновлено в 11:20
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Хоккей
Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года
Обновлено в 08:14
Футбол
Фанаты пяти клубов придут на митинг в поддержку Кокорина
Фанаты пяти российских клубов придут на митинг в поддержку футболиста «Зенита» Александра Кокорина, а также других заключенных по делу о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 16:51
Кино
Опубликованы первые кадры нового «Терминатора»
Ресурс IGN опубликовал первые кадры будущего «Терминатора».
Обновлено в 11:02
Политика
МИД России: киевский режим вычеркнул Донбасс из состава Украины
Киевский режим вычеркнул жителей Донбасса из состава Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прошедший первый тур выборов президента Украины.
Обновлено в 08:58
Здоровье
Треть россиян не доверяет врачам
Треть населений России не желает обращаться к врачам и предпочитает самолечение, сообщает DEITA.
Обновлено в 11:04
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Футбол
Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав «Спартака»
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, какими качествами обладает капитан команды Денис Глушаков.
Обновлено в 10:14
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде для аллергиков
Специалисты центра погоды "Фобос" предупредили жителей Москвы о неблагоприятной для аллергиков погоде.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Бастрыкин вменил судье 37 преступлений
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Маршал Хафтар приказал наступать на столицу Ливии
Обновлено в 11:47
Авто
Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz
В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 09:02
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27