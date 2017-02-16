Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по дедолларизацииFinam.Ru 02:46
Отмечается, что Китай сократил свои вложения в госдолг США в 2018 году приблизительно на $60 млрд (с почти $1,1 трлн). Доля китайского юаня достигла почти 2% мировых валютных резервов в 4 квартале 2018 года, что вдвое больше, чем в начале 2017 года.
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с чего всё началось
Россия в 2018 году стала одним из основных драйверов дедолларизации, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка об усилении роли евро в мировой экономике («Известия» ознакомились с документом).Известиявчера в 17:02
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