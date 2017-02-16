ЕЦБ назвал Россию лидером по дедолларизацииFinam.Ru 02:46

Россия в 2018 году стала одним из основных драйверов дедолларизации, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка об усилении роли евро в мировой экономике («Известия» ознакомились с документом).

с чего всё началось

Отмечается, что Китай сократил свои вложения в госдолг США в 2018 году приблизительно на $60 млрд (с почти $1,1 трлн). Доля китайского юаня достигла почти 2% мировых валютных резервов в 4 квартале 2018 года, что вдвое больше, чем в начале 2017 года.

Происшествия Мужчина облил себя бензином у Минстроя Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".

Политика Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.

Общество В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ Три подмосковных выпускника набрали по 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства региона.

Культура В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы 1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Происшествия Двое десантников погибли в Крыму Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом.

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала фанатам о решении сменить цвет волос Ксения Собчак опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где рассказала о решении сменить цвет волос.

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

Общество На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .

Происшествия МВД возбудило семь дел против московского отравителя МВД возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Экономика Эксперимент по налогообложению самозанятых могут внедрить на Кавказе Эксперимент по налогообложению самозанятых может быть расширен за счет субъектов с высоким уровнем работников в неформальном (сером) секторе экономики.

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Происшествия СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.

Общество Законопроект об опасных отходах Госдума приняла в I чтении Законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Общество В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями» Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.

Наука Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.

Политика В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко РФ и Украина всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.