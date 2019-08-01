с чего всё началось

В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.

Политика Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Экономика «Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Здоровье Заведующий хирургическим отделением в ОДКБ уволен Сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении Заведующий хирургическим отделением ОДКБ Роман Попов покинул пост после скандала с массовым увольнением.

Происшествия Истребитель ВМС США разбился в Калифорнии Истребитель ВМС США F/A-18E Super Hornet разбился вблизи военно-морской базы China Lake в Калифорнии, передает ТАСС.

Политика Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.

Кино Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).

Гаджеты Microsoft сняла рекламу про парня по имени Мак Бук Главным героем видео стал парень по имени Маккензи «Мак» Бук, который сравнивает между собой ноутбуки Surface Laptop 2 и MacBook.

Происшествия Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров «Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.

Экономика Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Космос Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

Общество Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.

Общество Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).

Происшествия На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери В Челябинской области суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности 35-летнюю женщину, оставившую мертвого новорожденного в деревянном ящике на обочине дороге в селе Бердяуш.

Театры Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе В связи с началом ремонтных работ в Театре на Малой Бронной в начале января будущего года труппа переедет во Дворец на Яузе, сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра Константина Богомолова.

Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Баскетбол Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.

Футбол «Тоттенхэм» согласовал трансфер Ло Чельсо В сезоне-2018/19 Ло Чельсо провёл 45 матчей за "Бетис", забил 16 мячей и сделал шесть результативных передач.

Происшествия Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.

Общество ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.

Политика Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.

Здоровье Медики назвали первый признак алкоголизма Дрожь в руках и во всем теле после употребления спиртного специалисты назвали первым признаком развивающегося алкоголизма.