В ЕАО проверят сообщения о «самообслуживании» в моргахРИА Новости 04:06

с чего всё началось

Согласно репортажу телеканала, в Ленинском районе ЕАО медики и полицейские отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать собственные автомобили, самостоятельно заносить тела в местный морг и помещать их в холодильник.

В ЕАО проверят сообщения о «самообслуживании» в моргах

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Общество Мэрия Москвы потратила полмиллиарда на слежку за гражданами Информацию закупают у мобильных операторов с 2015 года. На эти цели уже потрачено 516 млн рублей.

Политика Орешкин рассказал об интересе к работе президентом России Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ему было бы очень интересно поработать на посту президента страны, сообщает 4 марта «Коммерсантъ».

Транспорт В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.

Происшествия Ростехнадзор обнаружил трещины в облицовке водоводов Красноярской ГЭС В ходе проверки выяснилось, что в железобетонной облицовке напорных водоводов всех 12-ти гидроагрегатов ГЭС есть «сеть трещин с раскрытием более 0,3 мм».

Футбол «Спартак» объявил об уходе Трахтенберга Директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг покинул московский "Спартак", сообщает "Советский спорт".

Спорт Биатлонист из РФ Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал "золото" в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске.

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Общество В Чечне появится такси для правильной перевозки женщин Фонд имени шейха Зайеда, руководимый племянником главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Черхиговым, поддержал идею создания в республике женского такси, сообщается на странице организации в Instagram.