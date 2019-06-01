Общество

Еврейская автономная область перешла на цифровое телевещаниеВремя Биробиджана вчера в 23:55

После отключения аналоговых передатчиков на экране телевизоров телезрителей, которые не успели перейти на цифровое вещание, появится информационный ролик с номерами телефонов горячих линий, на которые можно позвонить и получить консультацию.
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Все четко: что нужно сделать, чтобы перейти на цифровое телевещание

АМИТЕЛ03:07

Еврейская автономная область перешла на цифровое телевещание

Время Биробиджанавчера в 23:55

В ЕАО отключили эфирное аналоговое телевещание

EAOmedia.ruвчера в 22:10
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