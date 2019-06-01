Общество
Еврейская автономная область перешла на цифровое телевещаниеВремя Биробиджана вчера в 23:55
После отключения аналоговых передатчиков на экране телевизоров телезрителей, которые не успели перейти на цифровое вещание, появится информационный ролик с номерами телефонов горячих линий, на которые можно позвонить и получить консультацию.
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Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Изобретение обладает не достигнутыми никем в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света.
Обновлено 01 июня в 04:38
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Авто
Subaru проводит сервисные кампании для негарантийных авто
Обновлено в 03:37
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 03:56
Происшествия
При взрывах в Дзержинске пострадало 116 человек
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Политика
Песков: Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Софико Шеварнадзе для телеканала RT.
Обновлено в 05:09
Экономика
ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге
Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Космос
Ученые не могут объяснить периодически появляющиеся вспышки на Луне
Наука не знает точно, как эти явления происходят на Луне, но пытается объяснить их.
Обновлено 31 мая в 10:20
Политика
Кадыров назвал позором уничтожение памятника Жукову в Харькове
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в соцсетях заявил, что 2 июня станет позорным днем в истории Украины из-за нападения нацистов на памятник Георгию Жукову в Харькове.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Новосибирске задержали экс-директора клиники Мешалкина
Бывший директор Новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), где ранее были обнаружены махинации с закупками, Александр Караськов задержан в Новосибирске.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
Обновлено в 03:00
Общество
Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях
Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещания
Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 03:41
Политика
Трампа встретят в Великобритании протестами
Обновлено в 02:07
Политика
Охранник организатора энергоблокады Крыма получил четыре года колонии
Следователям установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды возглавляемого одним из организаторов энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.
Обновлено в 03:12
Общество
Беги, Луиза, беги: в поддержку ограбившей банк женщины создали петицию
Автор петиции призывает обеспечить Луизе Хайруллиной возможность безопасного возврата в страну и прекращение уголовного и административного преследования.
Обновлено в 02:53
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком
Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах
Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду»
В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом
Обновлено вчера в 19:05