Общество
РИА НовостиВ Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан". Она начнется в полдень (19:00 мск). По данным Ассошиэйтед Пресс, только в Южной Каролине эвакуируют 830 тысяч человек.
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Происшествия
Пожар под Челябинском уничтожил жилища каменного века
РЕН ТВ вчера в 23:52
Футбол
Ибрагимович забил 23-й гол в 23-м матче сезона
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отдал голевой пас и забил гол в матче МЛС с «Сиэтл Саундерс» (3:4), тем самым забив свой 23 мяч в чемпионате.
Soccer.ru 01:44
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru 31 августа в 23:18
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета вчера в 18:48
Общество
В рамках проекта «Музеи-детям» учащиеся могут ходить в музеи бесплатно
Вести Подмосковья 01:04
Политика
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.
Газета.Ru 00:05
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания (ППК), создаваемая Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков во время строительства космодрома Восточный.
Известия вчера в 21:54
Экономика
Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты
Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что по итогам 2019 года авиабилеты станут дороже на 9-10% по сравнению с прошлым годом, передают "Известия".
Газета.Ru 02:00
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 31 августа в 04:58
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:41
Общество
Соловьев раскритиковал оппозиционеров за «дикую чушь» о Беслане
REGNUM вчера в 15:24
Общество
Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией
РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.
RT на русском 00:00
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Общество
Ситуация с паводком в Приморье стабилизируется
Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется, сообщает Примгидромет.
РИА Новости 00:28
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Российская газета 00:03
Космос
Индия создает глубоководный аппарат на трех человек для изучения океанских глубин
Наряду с первым национальным космическим кораблем "Гаганьян" ("Небесный корабль"), который планируется отправить на орбиту к 2022 году, индийские ученые начали работу и над обитаемым глубоководным аппаратом.
ТАСС 02:27
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
19 августа газета «Коммерсантъ» сообщила об идее Минприроды повысить нормативы утилизации до 100%.
РБК вчера в 20:32
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
REGNUM вчера в 01:35
Наука
Сосуды головного мозга сможет проверить робот-змея
Робота имплантируют в мозг, и он очищает сосуды от сгустков крови. К поврежденным участкам робот доставляет лекарство.
Медпульс 30 августа в 15:34
Культура
Осенняя премьера: показ сериала «Дипломат» стартует на Первом канале
Tricolor TV Magazine 01:05
Здоровье
В Хакасию приедет «Святой Лука»
Первая командировка Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» (ПКДЦ) в осеннем сезоне 2019 года пройдет по станциям Хакасии, а также Минусинского и Курагинского районов Красноярского края.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:46
Политика
Президент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.
Взгляд.ру вчера в 14:18