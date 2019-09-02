На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан". Она начнется в полдень (19:00 мск). По данным Ассошиэйтед Пресс, только в Южной Каролине эвакуируют 830 тысяч человек.

В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

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