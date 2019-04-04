В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»BFM.ru 09:47

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества. Здание цеха полностью разрушено в результате ЧП.

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

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