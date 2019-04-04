Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводеРоссийская газета 10:20
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
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Игры
Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor
Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Обновлено в 12:28
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
Обновлено в 18:00
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой
Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
Обновлено в 13:43
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Общество
Социальные пенсии в Сахалинской области проиндексированы на 2%
Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом.
Обновлено в 18:12
Культура
Тамбовская область получит 11,2 миллиона рублей на виртуальный зал
Средства придут в рамках проекта "Цифровая культура" Тамбовская область получит 11,2 миллиона рублей на создание виртуального концертного зала, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Полтонны кокаина изъяли в супермаркетах в Германии
Полиция изъяла 500 кг кокаина в нескольких супермаркетах на северо-востоке Германии, сообщает немецкий телеканал n-tv.
Обновлено в 10:19
Политика
Дебаты с Порошенко Зеленский предложил вести Тимошенко
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа
Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.
Обновлено в 09:13
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
Курс онкоосторожности пройдут терапевты Волгоградской области
700 врачей из районов и городов субъекта в этом году пройдут обучение по курсу онконастороженности.
Обновлено в 11:27
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Политика
От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма
Встреча в Думе состоялась из-за некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении «Карты» для iOS, сообщается на сайте нижней палаты Парламента.
Обновлено в 18:58
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Немецкий журнал Der Spiegel выиграл судебное разбирательство у португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:20
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Обновлено в 07:35
Авто
Автосалон в С-Петербурге: битопливный Ларгус, Гранта Кросс и китайский GAC
Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.
Обновлено в 09:45
Здоровье
Оля подглядывает
Легче было верить, что перерастет, выправится и выровняется. Наташа брала Олю на руки, прикладывала к груди и рассматривала.
Обновлено в 18:40
Наука
Сибирские ученые доказали эффективность хирургического вмешательства при детской аритмии
Ученые Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина доказали, что хирургическое вмешательство при наиболее часто регистрируемом виде аритмий - желудочковая экстрасистолия - безопаснее и эффективнее медикаментозной терапии, говорится в сообщении пресс-службы центра.
Обновлено в 02:11
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35