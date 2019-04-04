Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводеРоссийская газета 10:20

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цех завода в Дзержинске уничтожен взрывом

Newsroom2412:26

Взрыв разрушил цех завода по производству взрывчатки в нижегородском Дзержинске

Интерфакс10:54

В Нижегородской области потушили пожар на заводе

РИА Новости10:48

«Ростех» прокомментировал взрыв на заводе «Кристалл» в Дзержинске

Время Н11:35

Площадь возгорания на НИИ «Кристалл» составила 180 кв.м

Ньюс-НН11:14

В результате взрыва на территории дзержинского НИИ «Кристалл» полностью разрушено здание, - ГУ МЧС

НИА Нижний Новгород11:23

Одно из зданий НИИ в Дзержинске разрушено в результате взрыва

ТАСС11:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Общество

Второе высшее — нужно или нет

Оба типа требуют большого багажа знаний, который может приобретаться как на курсах, так и во время получения второго высшего.
Обновлено в 09:40
Транспорт

Продлению Спортивной набережной до мыса Кунгасный мешает Генплан Владивостока

Масштабный проект "Берег здоровья", предполагающий создание пешеходной тропинки от самого маяка Токаревская кошка до Второй речки во Владивостоке продолжится в рамках продления Спортивной набережной от спорткомплекса "Олимпиец" до мыса Кунгасный.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес

Сговорившиеся Собчак и Волочкова оболванили всех

Примечательно, что Анастасия Волочкова убеждала в этом саму Ксению Собчак. Теледива пришла к балерине со своей съемочной группой.
Обновлено в 14:07
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Китай направил боевые корабли к берегам Сомали

Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Над Петербургом пролетел шведский военный самолет

Как сообщает Neva.Today, самолет пролетал над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также близ границы с Финляндией.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Двое маленьких детей погибли при пожаре в Новочебоксарске

Двое малышей четырех и полутора лет погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Новочебоксарске.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода

Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 12:06
Общество

Суд взыскал 1,5 млн рублей с организатора школьного питания

Организатор школьного питания нарушил требования технического задания, производства, а также сроки реализации продукции.
Обновлено в 13:42
Энергетика

Ключевые активы New Stream может получить азербайджанская SOCAR

Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ, рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 18:40
Политика

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Обновлено вчера в 13:14
Авто

Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал

Обновлено в 08:10
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку

Обновлено в 13:45
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика

Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Авто

В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta

Обновлено в 10:27
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Общество

Невельские власти довольны чистотой воздуха в районе морского порта

Участниками встречи был рассмотрен ход выполнения пунктов перечня поручений временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области по итогам его рабочей поездки в Невельский район, состоявшейся 19 января.
Обновлено в 18:56
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное