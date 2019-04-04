В Дзержинске произошел взрыв на заводеРоссийская газета 10:20

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

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