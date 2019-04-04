Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводеРоссийская газета 10:20
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
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Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Арестованный Ахмед Барахоев объявил голодовку
Старейшина Ахмед Барахоев, арестованный на десять суток после акции протеста в Магасе, объявил голодовку в нальчикском спецприемнике.
Обновлено в 15:00
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Политика
Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй
Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что согласен принять участие в телевизионных дебатах с соперником по выборам главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Помпео высказался о ситуации с С-400
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США и Турция смогут найти решение в ситуации с закупкой Анкарой российских комплексов С-400.
Обновлено в 16:00
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода
Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Четыре российских самолета столкнулись с птицами за сутки
Четыре российских самолета 4 апреля столкнулись с птицами. Первые два случая зафиксировали в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:05
Футбол
Юношеская сборная России по футболу сыграет с Португалией на Евро-2019
Состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
Обновлено в 15:17
Кино
Вин Дизель намекнул, что снимется в продолжении «Аватара»
Обновлено в 06:00
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО
Глава Чечни уточнил, что Саидов действительно был одним из помощников постпреда, но работал на общественных началах.
Обновлено в 14:40
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Обновлено в 07:35
Хоккей
Вайсфельд отстранён от комментирования матчей с участием «Авангарда»
«Авангард» добился отстранения комментатора «Матч ТВ», известного функционера Леонида Вайсфельда от работы на играх с участием команды.
Обновлено в 09:44