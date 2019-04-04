Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»BFM.ru 09:47

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества. Здание цеха полностью разрушено в результате ЧП.
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Цех завода в Дзержинске уничтожен взрывом

Newsroom2412:26

Взрыв разрушил цех завода по производству взрывчатки в нижегородском Дзержинске

Интерфакс10:54

Площадь возгорания на НИИ «Кристалл» составила 180 кв.м

Ньюс-НН11:14

В Нижегородской области потушили пожар на заводе

РИА Новости10:48

В результате взрыва на территории дзержинского НИИ «Кристалл» полностью разрушено здание, - ГУ МЧС

НИА Нижний Новгород11:23

«Ростех» прокомментировал взрыв на заводе «Кристалл» в Дзержинске

Время Н11:35

Одно из зданий НИИ в Дзержинске разрушено в результате взрыва

ТАСС11:09
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Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
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Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
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Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

В Барселоне задержали 66 граждан Грузии

Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
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Москва требует от Японии признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над южными Курилами, однако официальный Токио пока демонстрирует неготовность к такому шагу.
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
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