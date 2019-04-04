Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводеРоссийская газета 10:20
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
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Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в плей-офф Евролиги
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Происшествия
У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК
Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 20:09
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Музыка
Оззи Осборн отложил мировое турне на год
Обновлено в 18:18
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено в 05:17
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1% — до 33,8 тыс. автомобилей
Объем продаж «АвтоВАЗа» в марте 2019 года составил 33 821 автомобилей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:02
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено в 21:05
Здоровье
Врачи назвали самые полезные и вредные супы
По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
ЖКХ
Бюджетные учреждения ЕАО отключают за долги от тепла
Суммарный долг за потреблённые коммунальные ресурсы в более чем 1,5 млн рублей вынудил Биробиджанских энергетиков прекратить подачу тепла в некоторые бюджетные медицинские учреждения города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СП «Биробиджанская ТЭЦ».
Обновлено в 20:31
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Чиновницу минздрава Якутии заподозрили в афере с госконтрактами
Сотрудница министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) стала подозреваемой в уголовном деле о превышении полномочий.
Обновлено в 10:25
Хоккей
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто»
Кучерову осталось набрать одно очко в последнем матче "регулярки", чтобы повторить великое русское достижение Александра Могильного, набравшего в регулярном чемпионате сезона-1992/93 127 очков.
Обновлено в 21:46
Здоровье
Нескорая помощь: каждый десятый россиянин ждет медиков больше 40 минут
Оптимизированное время Согласно итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, которое в 2018 году провел Росстат, каждый третий россиянин старше 15 лет, вызывавший скорую помощь, ждал ее от 21 до 40 минут.
Обновлено в 10:57
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено в 19:45
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты
Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14