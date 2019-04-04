Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводеРоссийская газета 10:20

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
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Цех завода в Дзержинске уничтожен взрывом

Newsroom2412:26

Площадь возгорания на НИИ «Кристалл» составила 180 кв.м

Ньюс-НН11:14

В Нижегородской области потушили пожар на заводе

РИА Новости10:48

Взрыв разрушил цех завода по производству взрывчатки в нижегородском Дзержинске

Интерфакс10:54

В результате взрыва на территории дзержинского НИИ «Кристалл» полностью разрушено здание, - ГУ МЧС

НИА Нижний Новгород11:23

Управление Роспотребнадзора исследует воздух в зоне жилой застройки рядом с заводом «Кристалл»

Время Н11:55

Одно из зданий НИИ в Дзержинске разрушено в результате взрыва

ТАСС11:09
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Футбол

Роналду проиграл суд журналистам

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Политика

ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском»

Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Политика

Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Авто

Volvo XC60 и Volvo V60 получили гибридную установку от Polestar

Компания Volvo представила «заряженные» версии кроссовера Volvo XC60 и универсала Volvo V60, оснащенные 420-сильной гибридной установкой.
Обновлено в 04:55
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения

«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Происшествия

Суд арестовал главу Евпатории Филонова

Обновлено в 12:28
Футбол

Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста

В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Космос

«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Гаджеты

Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro

Обновлено в 05:42
Политика

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Саратове распылили газовый баллончик в школе

Обновлено в 09:53
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Обновлено в 08:59
Кино

Вин Дизель намекнул, что снимется в продолжении «Аватара»

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Ракеты улетели в никуда: На Украине испытали «Ольху-М» - видео

На Украине под Одессой прошли испытания украинского ракетного комплекса "Ольха-М".
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Елена Малышева порекомендовала спать не больше 5 часов в сутки

По признанию Малышевой, мужчина спит не более 4-5 часов и при этом цитирует императора Наполеона: «Я сплю не больше четырех часов, старики не больше пяти, солдаты шести, женщины семи, дети восьми, а девять могут позволить себе спать только больные».
Обновлено в 12:49
Происшествия

Самолет, летевший из Москвы в Гавану, экстренно сел в Осло

При выполнении рейса SU150 Шереметьево - Гавана лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил незапланированную посадку в Норвегии.
Обновлено в 07:34
Кино

В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»

В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Политика

Работу британского парламента парализовала протекшая крыша

Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Шампанское, улитки и бутики: Ксения Бородина с шиком отдыхает в Париже

В номер с видом на Эйфелеву башню телеведущей принесли шампанское, клубнику и улиток.
Обновлено в 11:48
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