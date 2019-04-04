Происшествия

В Дзержинске горит завод по производству взрывчаткиРегион online 09:38

Очевидцы слышали взрыв Нижний Новгород, 4 апреля. В Дзержинске в Нижегородская области горит завод по производству взрывчатки, об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
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Завод по производству взрывчатки загорелся в Дзержинске

Известия10:06

В Дзержинске загорелся завод по производству взрывчатки

ТК Звезда09:59

Под Нижним Новгородом горит завод по производству взрывчатки - источник

Царьград09:49

В Дзержинске горит завод по производству взрывчатки

Регион online09:38

Очевидцы сообщили о хлопке на заводе в Нижегородской области

РЕН ТВ09:35

В Дзержинске загорелся завод по производству взрывчатки, слышны взрывы - источник

Интерфакс - Россия09:56

Чрезвычайное происшествие на заводе в Дзержинске

ГТРК Нижний Новгород10:45
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Происшествия

Арестованный Ахмед Барахоев объявил голодовку

Старейшина Ахмед Барахоев, арестованный на десять суток после акции протеста в Магасе, объявил голодовку в нальчикском спецприемнике.
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Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
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Искры летели: «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче

Ох, и жарищу устроили финалисты Востока в четвертом матче серии. Пока на Западе «армейские» клубы катают скучнейшие игры, здесь все пылает.
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Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
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Происшествия

В Подмосковье из автосалона угнали новую модель внедорожника BMW X7

"В автосалоне в Мытищах неизвестный мужчина проник в салон новой модели внедорожника BMW X7, в котором находились ключи, и угнал автомобиль", - сказал собеседник агентства.
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В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
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Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

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В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
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Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Футбол

«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара

Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено в 14:35
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Единоборства

Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Музыка

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Как напоминает Consequence of Sound, осенью 2018 года музыкант попал в больницу с сепсисом, в январе - с пневмонией, и был вынужден отложить европейскую и австралийскую часть мирового тура, но собирался отыграть ранее запланированные концерты в США, начиная с 25 мая и до конца июля.
Обновлено в 16:34
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Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

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Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Наука

Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу

Ведь близкие к Земле объекты передвигаются по сложным траекториям. Это давало повод считать квазары стабильными и надежными ориентирами.
Обновлено 02 апреля в 05:29
Политика

США готовы «ответить» на присутствие российских военных в Венесуэле

Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.
Обновлено в 16:37
Политика

Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
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Шоу-бизнес

Сияющая Лопырева впервые показала лицо любимого мужчины

"Мисс-Россия" Виктория Лопырева впервые показала лицо гражданского мужа Игоря Булатова. Влюбленные перестали прятаться.
Обновлено в 16:25
Политика

Трамп 4 апреля проведет торговые переговоры с вице-премьером КНР

Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.
Обновлено в 00:25
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Политика

Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко

Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Великобритания просит провести заседание СБ ООН по ситуации в Ливии

Великобритания запросила созыва экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за эскалации конфликта в Ливии, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Бывшая жена Джигарханяна пожалела актёра и согласилась приютить

Бывшая Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что готова позволить пожилому актёру жить в её квартире, в которой он прописан.
Обновлено в 10:19
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
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