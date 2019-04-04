Происшествия
В Дзержинске горит завод по производству взрывчаткиРегион online 09:38
Очевидцы слышали взрыв Нижний Новгород, 4 апреля. В Дзержинске в Нижегородская области горит завод по производству взрывчатки, об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
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В Дзержинске загорелся завод по производству взрывчатки, слышны взрывы - источник
Интерфакс - Россия09:56
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