Эрдоган выступил против шагов по изменению статуса ИерусалимаRT на русском 04:32

Турция выступает против шагов по изменению статуса Иерусалима, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на заседании саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Эрдоган выступил против шагов по изменению статуса Иерусалима

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