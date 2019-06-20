В «Дружбе» снова обнаружили новое загрязнение нефтиКоммерсантъ 06:46

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

с чего всё началось

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».

В «Дружбе» снова обнаружили новое загрязнение нефти

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