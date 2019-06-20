Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефтиКоммерсантъ 06:46

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБК06:23

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В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

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Дождь06:26

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РБК06:23
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«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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