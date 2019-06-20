Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефтиКоммерсантъ 06:46

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБК06:23

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На польском участке «Дружбы» опять обнаружили «грязную» нефть

Газета.Ru10:07

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Коммерсантъ06:46

На польском участке нефтепровода «Дружба» зафиксировано новое загрязнение

Эхо Москвы10:02

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Ведомости06:48

Минск исключил использование загрязненной нефти при транспортировке в Польшу и на Украину

ТАСС08:42

В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти

Дождь06:26

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

РБК06:23
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Ашберн

«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

КП - Беларусь09:28
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
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Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
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