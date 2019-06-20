Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефтиКоммерсантъ 06:46
На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
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На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».РБК06:23
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