Происшествия
В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобильРИА Новости 14:10
В аэропорту Дортмунда в самолет, которым пользуется канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль Renault Trafic.
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Армия и оружие
Пентагон готовится отправить на Ближний Восток 120 тысяч военных
Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военных, если Иран атакует американских военнослужащих или ускорит ядерные разработки, сообщает New York Times.
Обновлено в 22:34
Происшествия
Два самолёта потерпели крушение на Аляске
В американском штате Аляска 10 человек пострадали в результате крушения двух самолётов.
Обновлено в 20:50
Политика
Савченко прокомментировала выдачу российских паспортов в Донбассе
Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 16:23
Политика
Китай введет ответные пошлины на товары из США
С 1 июня 2019 года Китай введет ответные пошлины на более чем 5 тысяч товаров из США. Общая сумма составляет 60 млрд долларов.
Обновлено в 09:15
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Политика
Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено в 22:44
Здоровье
Как журналиста «КП»-Екатеринбург клещ на семь тысяч рублей укусил
В моей семье уже есть печальный опыт укуса клеща. Лет пять назад, опасный кровосос укусил моего дядю.
Обновлено в 12:30
Политика
Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено в 14:38
Авто
Новый кроссовер FAW Bestune T99 рассекретили на фотографиях
Недавно в Сети появились фотографии нового кроссовера, получившего название FAW Bestune T99.
Обновлено в 13:57
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 21:37
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 15:11
Общество
Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено в 14:34
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой
Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Культура
Леонид Якубович стал новым бойцом в файтинге Mortal Kombat
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено в 22:17
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Происшествия
Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину
Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Исхудавшая Виктория Дайнеко обнажила грудь в свой день рождения
Певица поделилась провокационным снимком. Сегодня Виктория Дайнеко празднует свой день рождения: певице и молодой маме исполнилось 32 года.
Обновлено вчера в 22:00