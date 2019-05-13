В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобильРИА Новости 14:10

В аэропорту Дортмунда в самолет, которым пользуется канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль Renault Trafic.

В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль

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