Происшествия
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
В Донецке подорвали опору железнодорожного мостаГазета.Ru03:35
"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Газета.Ru03:35
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с чего всё началось
Неизвестные 1 января подорвали опору железнодорожного моста в Донецке, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).Коммерсантъ04:17
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