с чего всё началось

"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.

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