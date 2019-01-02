Происшествия

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
Газета.Ru
03:35

"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Газета.Ru03:35
с чего всё началось
Неизвестные 1 января подорвали опору железнодорожного моста в Донецке, сообщает
 пресс-служба МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Коммерсантъ04:17

Подробнее о событии

Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

РИА Новости07:17

Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста возле Донецка

ТАСС05:32

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

Газета.Ru06:27

В ДНР неизвестные подорвали железнодорожный мост

URA.Ru04:47

Видео с места подрыва опоры моста в Донецке

РЕН ТВ05:22

В Донецке подорвали железнодорожный мост

Коммерсантъ04:17

В Донецке подорвали железнодорожный мост

Интерфакс03:44
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