Политика

ТАССТАССВ Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели. В республике в этот день проходят памятные мероприятия.
Читать в источнике
Комментировать45
Денис Пушилин
Захарченко - истинный сын Донбасса, с первых дней сопротивления он был в числе лидеров, затем возглавил республику, взвалив на себя тяжелую ношу и справился с ней... Он был отцом для солдат, за ним шли, шли, твердо веря, что делают. Это обязывает нас продолжить его начинания, реализовать его цели.
— Денис ПушилинОбщественное телевидение России 07:19

Подробнее о событии

В Донецке открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

РБК06:29

На кладбище в Донецке, где похоронен Захарченко, прошел митинг

РИА Новости06:34

Памяти Захарченко. Колонка Николая Старикова

ФАН01:00

В Донецке открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Дождь04:30

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Интерфакс04:16

В Донецке установили бюст Захарченко

RT на русском04:34

Чужие или свои: новые подробности убийства Захарченко

Ридусвчера в 20:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Общество

Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

Интерфакс 08:58
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в мире

Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11
Происшествия

Задержана закопавшая ребенка в саду мать из Башкирии

Газета.Ru 02:36
Экономика

Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
РБК 10:47
Армия и оружие

Эрдоган: Турция ведет с РФ переговоры о поставках истребителей Су-57

Радио Sputnik вчера в 07:57
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Футбол

ЦСКА необычно презентовал новую форму

Клуб предлагал своим болельщикам найти чемодан с новой игровой формой на улицах столицы.
Газета.Ru 09:53
Спорт

Малышко занял последнее место в масс-старте на фестивале Фуркада

В Анси (Франция) проходит фестиваль Мартена Фуркада, в рамках которого состоялся мужской масс-старт.
Нева Спорт 10:34
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Известия 02:02
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Политика

Появилось видео передачи сала украинским заключенным в «Лефортово»

РИА Новости 09:27
Культура

Работы мастера света Архипа Куинджи в Ярославле

Работы Куинджи входят в двадцатку самых известных российских картин.
ГТРК Ярославия вчера в 16:18
Кино

Фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал миллиард рублей

Lenta.ru 09:50
Футбол

Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро.
Газета.Ru 10:46
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Единоборства

Курянин Александр Поветкин выйдет на бой с Хьюи Фьюри

Kursk.com 04:08
Политика

Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Политика

Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях

RT на русском 10:11
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

Падение на пути: в московском метро погиб человек

Вести.Ru 09:58
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Происшествия

Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем

Российская газета 10:29
Политика

Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Наука

Более легкие роды могут приводить к тяжелым последствиям

Появившиеся на свете в результате кесарева сечения дети чаще проявляют симптомы аутизма или СДВГ, как показало исследование с участием свыше 20 млн детей.
MedikForum.ru 29 августа в 07:03
Театры

Студия театрального искусства Женовача отметит 15-летний юбилей

В новом сезоне Студия театрального искусства Женовача отметит 15-летний юбилей.
Культуромания 09:34
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Убийство главы ДНР Александра ЗахарченкоБольше новостей по теме
Главное