Захарченко - истинный сын Донбасса, с первых дней сопротивления он был в числе лидеров, затем возглавил республику, взвалив на себя тяжелую ношу и справился с ней... Он был отцом для солдат, за ним шли, шли, твердо веря, что делают. Это обязывает нас продолжить его начинания, реализовать его цели.

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