Захарченко - истинный сын Донбасса, с первых дней сопротивления он был в числе лидеров, затем возглавил республику, взвалив на себя тяжелую ношу и справился с ней... Он был отцом для солдат, за ним шли, шли, твердо веря, что делают. Это обязывает нас продолжить его начинания, реализовать его цели.

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели. В республике в этот день проходят памятные мероприятия.

Политика Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».

Политика Польша, США и Украина подписали газовое соглашение В Варшаве 31 августа подписано трехстороннее соглашение Польши, Украины и США о «сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Наука Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.

Спорт Малышко занял последнее место в масс-старте на фестивале Фуркада В Анси (Франция) проходит фестиваль Мартена Фуркада, в рамках которого состоялся мужской масс-старт.

Общество Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Экономика В Эфиопии отменены таможенные льготы на ряд импортных товаров В соответствии с пересмотренными таможенными тарифами, представленными Министерством финансов Эфиопии, промышленное сырье, импортируемое в страну по заниженным закупочным ценам, перестанет попадать под действие особых налоговых преференций уже начиная с ноября 2019 года.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Происшествия Париж: «жилеты» бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа В ходе шествия манифестанты бросили в полицейских несколько пластиковых бутылок с водой, стражи правопорядка в ответ применили слезоточивый газ.

Политика На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124 Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.

Авто Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.

Шоу-бизнес Ксения Собчак растит сына как принца Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.

Политика Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.

Футбол «Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.

Общество Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.

Финансы Украинцев предупредили об обвале гривны Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.

Происшествия Пропавший в Башкирии годовалый ребенок найден мертвым Годовалого пропавшего мальчика из Башкирии нашли мертвым. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге автомобиль сбил женщину "На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.

Происшествия В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) двое неизвестных с ножом и шампуром для мяса напали на прохожих.

Происшествия В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Экономика Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.

Политика Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.

Экономика Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника.

Политика Продавщица мороженого на МАКС объяснила вторую встречу с Путиным Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.