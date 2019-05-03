В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФRT на русском 09:02

Миграционная служба Донецкой народной республики 3 мая начала принимать документы на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Сейчас заявление можно подать только в одном отделении, однако уже 7 мая все 33 подразделения подключатся к этой работе.

В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ

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