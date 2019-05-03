Политика
В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФRT на русском 09:02
Миграционная служба Донецкой народной республики 3 мая начала принимать документы на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Сейчас заявление можно подать только в одном отделении, однако уже 7 мая все 33 подразделения подключатся к этой работе.
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Политика
Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США
На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
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Авто
В 2019 году в ОАЭ выйдет первый местный внедорожник Al Reem
Компания Sandstorm Automotive официально объявила о выходе первого эмиратского внедорожника, который получил имя Al Reem.
Обновлено в 03:44
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией
План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через пару месяцев после анонса
Известная южнокорейская компания по производству техники Samsung представила пару месяцев назад новую линейку своих смартфонов Galaxy A. Цены на младшие модели уже начали снижаться.
Обновлено в 04:37
Хоккей
Воробьев: «Сегодня тренировали боевой состав на матч с Финляндией»
Матч между Финляндией и Чехией разбираем, готовимся к предстоящим матчам.
Обновлено в 11:53
Политика
В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского
Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.
Обновлено в 11:25
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове
Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове.
Обновлено в 06:08
Политика
Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента
Уволить Фёдорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления — начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины, — говорится в его указе.
Обновлено в 11:38
Кино
Фильм «Однажды в Трубчевске» покажут на Каннском фестивале
Обновлено в 05:31
Кино
Открывающая сцена из грядущего мультфильма «Бэтмен против Черепашек-ниндзя»
Warner Bros. поделились небольшим отрывком из нового грядущего полнометражного мультфильма про Бэтмена.
Обновлено в 08:38
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико
Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
«Нафтогаз» заявил о неизбежности переговоров с «Газпромом» по транзиту
Компаниям «Нафтогаз» и «Газпром» придется договариваться о продлении соглашения по транзиту газа, заявил глава украинской корпорации Андрей Коболев.
Обновлено в 01:36
Спорт
В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу
Обновлено в 10:40
Общество
Титул «Мисс США» завоевала адвокат из Северной Каролины
Чесли Крист из Северной Каролины стала "Мисс США 2019". Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:55
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Армия и оружие
Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне
Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Авто
Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12