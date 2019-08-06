В Донбассе 6 августа погибли четверо украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. По словам полковника Дмитрия Гуцуляка, противник обстрелял украинских военных в районе села Богдановка Донецкой области.

В Донбассе за день погибли четверо украинских военных

Политика В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

Происшествия Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Происшествия СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.

Путешествия Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах 41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк до 30 сентября снизил ставки для потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе организации.

Авто Audi отзывает в России почти 6,7 тыс. кроссоверов Q5 Российский дилер Audi - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает 6682 автомобилей модели Audi Q5 из-за нескольких возможных неисправностей в машинах.

Футбол Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу» Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу.

Политика Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.

Финансы США обвинили КНР в манипулировании валютой 5 августа курс валют Китая и США преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за 1 доллар.

Политика Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, где осмотрит новый корпус и проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает пресс-служба Кремля.

Финансы Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года «До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Происшествия Девушка с битой отстояла право проезда по тротуару Комендантского Тут из машины вышла девушка с бейсбольной битой в руках и заставила мужчину освободить дорогу.

Общество В России сократилось число убийств и покушений на убийство По данным ГП РФ, аналогичная тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - таких преступлений стало на 5,2% меньше (с 11 983 до 11 361).

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Происшествия В США бабушка предотвратила массовое убийство Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.

Политика Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.

Политика Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьера Как ранее писала газета «Коммерсант», администрация украинского президента рассматривает, помимо названных олигархом, еще четыре кандидатуры — представителя Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, секретаря Совбеза Александра Данилюка, главу наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Здоровье Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком 28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.