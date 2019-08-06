Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военныхLife.ru 08:28
В Донбассе 6 августа погибли четверо украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. По словам полковника Дмитрия Гуцуляка, противник обстрелял украинских военных в районе села Богдановка Донецкой области.
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