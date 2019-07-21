С полуночи 21 июля в Донбассе начинает действовать режим прекращения огня, который, как ожидается, должен стать бессрочным.

В Донбассе вступает в силу бессрочный режим прекращения огня

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