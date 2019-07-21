Армия и оружие
В Донбассе вступает в силу бессрочный режим прекращения огняРЕН ТВ вчера в 17:21
С полуночи 21 июля в Донбассе начинает действовать режим прекращения огня, который, как ожидается, должен стать бессрочным.
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Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
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Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
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Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
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Спорт
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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
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Демонстранты в Гонконге начали собираться у штаб-квартиры полиции
Участники протестных акций в Гонконге, выступающие против принятия закона об экстрадиции, вышли за пределы оговоренного с городскими властями и начали собираться у здания центрального управления полиции.
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Экономика
Амстердаму надоели чужие данные
В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Обновлено в 05:53
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Найдено «кладбище» Boeing 737 MAX
Пассажирские самолеты Boeing 737 MAX, на которых временно запрещено летать, не утилизируют.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина "стала нищей" из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и ближайшие 10-15 лет не может быть конкурентоспособной.
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Футбол
Геннадий Орлов: «„Спартаку“ снова повезло. Надо было показать вторую карточку Бакаеву»
Надо было вторую карточку показать Бакаеву, но его заменили. «Спартак» тоже лучше сыграл этот матч, чем первый.
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Футбол
Бывший президент «Спартака» усомнился в здравомыслии Кононова
"Спартак" и "Ростов" сыграли в результативную ничью 2:2. Экс-игрок красно-белых Александр Зуев огорчил свою бывшую команду на последних минутах встречи.
Обновлено в 07:43
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
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Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
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РПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург» благодаря голам Влашича и Сигурдссона
Обновлено вчера в 13:54
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ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
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Кому категорически нельзя пить кефир, рассказал эксперт
Кому категорически не рекомендуется употреблять кефир в пищу, раскрыла диетолог Лидия Ионова.
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Вечером 20 июля Брежнева опубликовала на своей Instagram-странице фотографию в купальнике, сопроводив ее хештегами #стеснениепропало и #янесвятая.
Обновлено в 04:28
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Российский фонд пояснил, почему не афишировал инцидент в Ливии
Российский Фонд защиты национальных ценностей первое время не афишировал арест своих сотрудников в Ливии, поскольку таким было условие переговоров об их освобождении, рассказал в своём канале в Telegram глава фонда Александр Малькевич.
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Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 22:31