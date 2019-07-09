Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненнуюИзвестия 20:00
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом 9 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко.
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