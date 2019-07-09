с чего всё началось

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом 9 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Музыка Пугачева подарила Шнурову песню Певица Алла Пугачева подарила лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурову песню.

Политика Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.

Футбол Наингголан отказался уезжать в Китай Полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан отказался переходить в один из китайских клубов, сообщает FcInterNews.

Общество Правительство решило принудительно отбирать у россиян недвижимость По данным «Ура. ру», ради комплексного развития предлагается принудительно изымать недвижимость у россиян.

Общество Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.

Политика Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.

Авто Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.

Общество Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.

Транспорт В Екатеринбурге в день визита Путина забастовали маршруточники По его данным, с визитом президента РФ Владимира Путина, который в Екатеринбурге ожидается сегодня, забастовка никак не связана.

Общество В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.

Футбол Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.

Политика Челябинская и Свердловская области объединятся в кластер с Башкирией Предполагается, что Башкирия «принесет» в кластер свои месторождения уникального кварцевого песка, а Челябинская и Свердловская области –имеющиеся высокие технологии.

Футбол Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.

Политика Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина — ЕС назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.

Политика В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.

Экономика «Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

Хоккей «Авангард» анонсировал переход форварда «Колорадо» Андригетто В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за «Колорадо» набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10».

Общество В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.