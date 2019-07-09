Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненнуюИзвестия вчера в 20:00
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом 9 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
«Узнав о шпионаже, начальник отделения кадров и строевой бригады пытался устроить самосуд, выстрелив в неё из табельного оружия», — приводит его слова Луганский информационный центр.RT на русском00:56
Подробнее о событии
Показать все источники
В Донбассе украинский военный стрелял в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР
Аргументы и Фактывчера в 19:59
Боевик 54-й бригады ВСУ прострелил живот женщине-рядовому за сотрудничество с ЛНР
ИА Новороссиявчера в 07:54
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Обновлено 07 июля в 06:27
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Музыка
Пугачева подарила Шнурову песню
Певица Алла Пугачева подарила лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурову песню.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено 07 июля в 16:49
Футбол
Наингголан отказался уезжать в Китай
Полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан отказался переходить в один из китайских клубов, сообщает FcInterNews.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Правительство решило принудительно отбирать у россиян недвижимость
По данным «Ура. ру», ради комплексного развития предлагается принудительно изымать недвижимость у россиян.
Обновлено 07 июля в 23:45
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Гаджеты
Huami готовит умные часы Amazfit GTR с автономностью 24 дня
Обновлено в 00:15
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске
Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Транспорт
В Екатеринбурге в день визита Путина забастовали маршруточники
По его данным, с визитом президента РФ Владимира Путина, который в Екатеринбурге ожидается сегодня, забастовка никак не связана.
Обновлено в 01:18
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Челябинская и Свердловская области объединятся в кластер с Башкирией
Предполагается, что Башкирия «принесет» в кластер свои месторождения уникального кварцевого песка, а Челябинская и Свердловская области –имеющиеся высокие технологии.
Обновлено в 01:00
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР
Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина — ЕС назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 13:24
Космос
Запущены два крошечных суперкомпьютерных наноспутника
Обновлено вчера в 12:09
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу
Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 01:47
Политика
Глава Гонконга признала победу протестующих
Обновлено в 01:42
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Хоккей
«Авангард» анонсировал переход форварда «Колорадо» Андригетто
В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за «Колорадо» набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10».
Обновлено вчера в 14:50
Общество
В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков
Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.
Обновлено вчера в 07:10
Космос
Судный день: установлена новая дата конца света
Эксперты уверены, что Судный день настанет 12 июля. А виновницей станет планета-убийца под названием Нибиру.
Обновлено вчера в 05:11