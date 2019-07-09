Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненнуюИзвестия вчера в 20:00

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом 9 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко.
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«Узнав о шпионаже, начальник отделения кадров и строевой бригады пытался устроить самосуд, выстрелив в неё из табельного оружия», — приводит
 его слова Луганский информационный центр.
RT на русском00:56

Подробнее о событии

Начальник отдела кадров ВСУ устроил самосуд и выстрелил в подчиненную

КП - Донецквчера в 07:17

Украинский военный расстрелял подчиненную в Донбассе

Газета.Ru00:02

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

Известиявчера в 20:00

В Донбассе украинский военный стрелял в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР

Аргументы и Фактывчера в 19:59

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР

РИА Новостивчера в 19:12

Боевик 54-й бригады ВСУ прострелил живот женщине-рядовому за сотрудничество с ЛНР

ИА Новороссиявчера в 07:54

В ЛНР заявили, что украинский военный выстрелил в свою подчинённую

RT на русском00:56
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

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Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
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Huami готовит умные часы Amazfit GTR с автономностью 24 дня

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Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

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Общество

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Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
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Политика

Самыми богатыми силовиками России стали замы Шойгу и глава ФСО

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На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
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Транспорт

В Екатеринбурге в день визита Путина забастовали маршруточники

По его данным, с визитом президента РФ Владимира Путина, который в Екатеринбурге ожидается сегодня, забастовка никак не связана.
Обновлено в 01:18
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
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Предполагается, что Башкирия «принесет» в кластер свои месторождения уникального кварцевого песка, а Челябинская и Свердловская области –имеющиеся высокие технологии.
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Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
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В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

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Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
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Судный день: установлена новая дата конца света

Эксперты уверены, что Судный день настанет 12 июля. А виновницей станет планета-убийца под названием Нибиру.
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