с чего всё началось

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом 9 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко.

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

Политика СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.

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Общество В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.

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Происшествия Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".

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Общество Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.

Происшествия Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.

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Происшествия Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.

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Политика Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.

Политика Пушков: свое вино Грузия пусть отправляет союзникам по НАТО Свои вино и воду теперь пусть бесплатно отправляют союзникам по НАТО — вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать.