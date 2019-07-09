Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненнуюИзвестия вчера в 20:00
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом 9 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко.
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с чего всё началось
«Узнав о шпионаже, начальник отделения кадров и строевой бригады пытался устроить самосуд, выстрелив в неё из табельного оружия», — приводит его слова Луганский информационный центр.RT на русском00:56
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ИА Новороссиявчера в 07:54
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