с чего всё началось

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом 9 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко.

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Происшествия Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.

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Технологии В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.

Политика Аксёнов заявил об увольнении директора «Крымавтотранса» Директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.

Политика Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.

Технологии Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.

Общество Роскачество проверило бургеры на антибиотики Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.

Космос Фото дня: космическая «вишня» в цвету Отмечается, что для наблюдателя с Земли названное образование несколько напоминает вишню в цвету.

Политика Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.

Происшествия Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.

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Авто Hyundai анонсировал новую модель тизером Первое тизерное изображение модели, которая «предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа», корейский автопроизводитель опубликовал в своих социальных сетях.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным 7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.

Культура Форум «Таврида» стал центром притяжения современного искусства Ковылина добавила от себя в напутствие участникам форума, что «сегодня в искусстве время осознанного действия», и «художник обязан продумывать полный цикл предпринимаемого действия от замысла до внешних последствий»

Происшествия В КБР начались увольнения полицейских, обвиняемых в получении взяток В понедельник СК РФ сообщил, что 14 сотрудникам ГИБДД Кабардино-Балкарии и ряда отделов полиции предъявлены обвинения в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток, еще один офицер сбежал и находится в международном розыске.

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Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

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Общество Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.