В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»Известия 16:15

Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…

Петр Порошенко в своем Facebook 2 апреля выразил сожаление из-за гибели украинской националистки Яны Червоной, которую прозвали «Ведьмой». Женщина, воевавшая на стороне ВСУ в Донбассе, погибла после попадания противотанковой управляемой ракеты в блиндаж.

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Политика Чижов объяснил, чем обернется присоединение Северной Македонии к НАТО Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах.

Происшествия Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.

Политика Президент Алжира объявил об отставке Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.

Хоккей Сидни Кросби опередил Бобби Кларка по количеству очков в НХЛ Кросби обогнал Бобби Кларка (1210 очков). Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Хоккей Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль» "Монреаль Канадиенс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Экономика Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.

Шоу-бизнес Константин Богомолов назвал Ксению Собчак демоном Режиссер и телеведущая посетили Париж. Режиссер показал снимок Ксении Собчак в Инстаграме и обвинил ее в том, что она разыграла его.

Происшествия СМИ узнали содержание доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии Как отмечает агентство, в докладе нет информации о том, проходили ли в этом же центре приборы другого самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел крушение в марте этого года.

Общество Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.

Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.

Общество Уволенная за фото в купальнике учительница устроилась на новую работу Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова после увольнения из-за фотографии в купальнике устроилась на новую работу.

Экономика В России могут появиться пять новых налогов Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.

Политика Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.

Политика Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей Предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в доме на каждого ребенка.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассталась с мужем Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.

Общество Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме" в Приморье.

Авто СМИ: Toyota откроет доступ к своим патентам на технологии гибридных автомобилей Концерн Toyota планирует в 2019 году открыть бесплатный доступ к своим патентам на технологии производства автомобилей с гибридными двигателями.

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Авто УАЗ выпустит «Русский Prado» за 1,5 миллиона рублей Ожидается, что с приходом внедорожников УАЗ на новой платформе, старые модели, за исключением Hunter, постепенно покинут рынок.