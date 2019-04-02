Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»Известия 16:15
Петр Порошенко в своем Facebook 2 апреля выразил сожаление из-за гибели украинской националистки Яны Червоной, которую прозвали «Ведьмой». Женщина, воевавшая на стороне ВСУ в Донбассе, погибла после попадания противотанковой управляемой ракеты в блиндаж.
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Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…
— Петр Порошенко, президент УкраиныРидус 15:56
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Порошенко погоревал из-за убитой ополченцами Донбасса украинской карательницы «Ведьмы»
Московский Комсомолец13:46
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Происшествия
Пожар в детском лагере «Океан» под Хабаровском потушен
Обновлено в 21:02
Политика
Чижов объяснил, чем обернется присоединение Северной Македонии к НАТО
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах.
Обновлено в 22:45
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Политика
Президент Алжира объявил об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:24
Хоккей
Сидни Кросби опередил Бобби Кларка по количеству очков в НХЛ
Кросби обогнал Бобби Кларка (1210 очков). Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
Обновлено в 20:24
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Хоккей
Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль»
"Монреаль Канадиенс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 23:01
Экономика
Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России
Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак демоном
Режиссер и телеведущая посетили Париж. Режиссер показал снимок Ксении Собчак в Инстаграме и обвинил ее в том, что она разыграла его.
Обновлено в 14:00
Происшествия
СМИ узнали содержание доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Как отмечает агентство, в докладе нет информации о том, проходили ли в этом же центре приборы другого самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел крушение в марте этого года.
Обновлено в 22:59
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница устроилась на новую работу
Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова после увольнения из-за фотографии в купальнике устроилась на новую работу.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18
Политика
Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле
Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Политика
Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей
Предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в доме на каждого ребенка.
Обновлено в 06:35
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено в 14:32
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Общество
Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам
Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 22:33
Единоборства
Нурмагомедов назвал бойца, с которым хотел бы сразиться
Обновлено в 09:12
Авто
СМИ: Toyota откроет доступ к своим патентам на технологии гибридных автомобилей
Концерн Toyota планирует в 2019 году открыть бесплатный доступ к своим патентам на технологии производства автомобилей с гибридными двигателями.
Обновлено в 21:43
Футбол
Гвардиола: «Я увидел гол „Ливерпуля“ и подумал: „Вот дерьмо“»
Обновлено в 15:51
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено в 16:30
Авто
УАЗ выпустит «Русский Prado» за 1,5 миллиона рублей
Ожидается, что с приходом внедорожников УАЗ на новой платформе, старые модели, за исключением Hunter, постепенно покинут рынок.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53