В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»РИА Новости 15:59

Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Наука Музыка дабстеп помогает отпугивать комаров Ученые из США выяснили, что музыка в популярном жанре дабстеп помогает отпугивать кровососущих насекомых - комаров.

Экономика Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии в ряде районов страны, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, заявил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

Общество Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.

Политика Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии Как сообщает газета The Washington Post, президент СШ Дональд Трамп в очередной перепутал место рождения своего отца, заявив, что Фред Трамп появился на свет в Германии, в то время, как в действительности местом его рождения является Нью-Йорк.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин празднует свой юбилей Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин 2 апреля празднует свой юбилей.

Футбол «Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей 2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.

Происшествия В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.

Авто Фрэнк Торрес назначен вице-президентом подразделения Nissan в России Nissan Европа объявила о назначении Фрэнка Торреса, занимавшего в компании должность вице-президента по корпоративному планированию, вице-президентом подразделения Nissan Россия, сообщает пресс-служба подразделения компании.

Кино Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.

Армия и оружие США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Происшествия В Астрахани восьмилетний ребёнок один ушёл в кругосветное путешествие Восьмилетний школьник решил отправиться в кругосветное путешествие. Об этом во вторник сообщает пресс-служба местного управления МВД.

Игры Сэтрион пополнила список бойцов Mortal Kombat 11 Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Общество Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.

Политика Лавров заявил, что Порошенко «отбился от рук Европы» Глава российского МИД, Сергей Лавров, заявил, что действующий глава Украины Петр Порошенко "отбился от рук Европы".

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассталась с мужем Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.

Армия и оружие Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными» Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Футбол Муса признан игроком года в Нигерии Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии.