В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»Известия вчера в 16:15

Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…

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В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

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