В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»Известия вчера в 16:15

Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить...

Петр Порошенко в своем Facebook 2 апреля выразил сожаление из-за гибели украинской националистки Яны Червоной, которую прозвали «Ведьмой». Женщина, воевавшая на стороне ВСУ в Донбассе, погибла после попадания противотанковой управляемой ракеты в блиндаж.

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

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