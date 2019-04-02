В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»Известия вчера в 16:15

с чего всё началось

Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…

Петр Порошенко в своем Facebook 2 апреля выразил сожаление из-за гибели украинской националистки Яны Червоной, которую прозвали «Ведьмой». Женщина, воевавшая на стороне ВСУ в Донбассе, погибла после попадания противотанковой управляемой ракеты в блиндаж.

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Хоккей Радулов признан второй звездой дня в НХЛ Второй звездой дня признан российский нападающий "Далласа" Александр Радулов.

Политика Адвокаты защищают экспертизу от следователей В своем отзыве на документ палата напоминает, что по закону судебный эксперт «не может находиться в зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу».

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit Мэй отметила, что жёсткий вариант Brexit, предусматривающий выход страны из объединения без соглашения с Брюсселем, был бы худшим вариантом, и потому Лондону необходимо «дальнейшее продление срока действия 50-й статьи Лиссабонского договора, как можно более короткое».

Происшествия СМИ узнали содержание доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии Агентство Bloomberg опубликовало информацию о ходе расследования катастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, произошедшей в октябре 2018 года в Индонезии.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал» Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».

Здоровье Заболеваемость гриппом на Украине снизилась на 4,6% С 25 по 31 марта на Украине заболели гриппом 137 тыс. 916 человек, что на 4,6% меньше, чем неделей ранее.

Происшествия В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля 2017 года, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Минпромторг предложил производить все необходимые лекарства в России Целевой сценарий проекта предполагает господдержку фармацевтической отрасли России и усиление экспорта российских лекарственных средств за рубеж.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Экономика В России намерены ввести новые налоги Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ», в ведомстве разработали законопроект, который предусматривает включение в Налоговый кодекс пяти новых глав.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Общество В Московском зоопарке проснулись медведи В столичном зоопарке два гималайских медведя и один камчатский бурый вышли в наружные вольеры впервые после зимней спячки.

Финансы ЦБ: в Минбанке найдены нарушения при валютно-обменных операциях Временная администрация выявила нарушения при валютообменных операциях Московского индустриального банка (Минбанк), находящегося на санации, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью ТАСС.

Происшествия В Москве возбудили дело из-за хищения 10 млн руб. со вклада в банке В январе РБК сообщал о случае, когда в полицию с заявлением о краже $100 тыс. из банковской ячейки в Альфа-банке обратился бизнесмен.

Общество В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева Портретная галерея руководителей Минэкономразвития в новом офисе «Москва-Сити» пополнится изображением экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.

Футбол Чеферин – о расистах: «Нормальные люди надерут задницы идиотам» Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя расистское поведение черногорцев в матче против англичан, заявил, что арбитры должны смелее приостанавливать игры в случае проявления нетерпимости.

Происшествия Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пойман мошенник, который заводил отношения с женщинами и выманивал у них деньги.