Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»Известия вчера в 16:15
Петр Порошенко в своем Facebook 2 апреля выразил сожаление из-за гибели украинской националистки Яны Червоной, которую прозвали «Ведьмой». Женщина, воевавшая на стороне ВСУ в Донбассе, погибла после попадания противотанковой управляемой ракеты в блиндаж.
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Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…
— Петр Порошенко, президент УкраиныРидус вчера в 15:56
с чего всё началось
На своей странице в Facebook глава украинского государства Петр Порошенко выразил сожаление в связи с убийством ополченцами Донбасса пулеметчицы нацбатальона "Донбасс" Яны Червоной под позывным "Ведьма".Инфорос00:16
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Порошенко погоревал из-за убитой ополченцами Донбасса украинской карательницы «Ведьмы»
Московский Комсомолецвчера в 13:46
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
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